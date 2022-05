The Seven Deadly Sins: il cosplay di Elizabeth di Oku incanta con lo sguardo

The Seven Deadly Sins continua ad essere una grande fonte di ispirazione per i cosplayer di tutto il mondo. Quello che vi proponiamo oggi è il cosplay di Elizabeth realizzato dalla modelle francese Oku.

Elizabeth è uno dei personaggi principali di The Seven Deadly Sins e in generale uno dei più amati dai fan. Principessa del regno di Liones, si unisce a Meliodas, il capitano dei "Sette Peccati Capitali", un temuto ordine di ex-cavalieri, con la speranza di trovare gli altri membri, salvare la sua famiglia e riportare l'ordine nella capitale.

Il cosplay di Elizabeth realizzato da Oku è semplice ma molto efficace, dato che ha deciso di interpretare la versione del personaggio con il costume nero visto all'inizio di The Seven Deadly Sins. Si tratta dunque di un abito dal design semplice e senza fronzoli ed è qui che entra in gioco la bravura della modella, in grado di incantare lo spettatore semplicemente con lo sguardo.

