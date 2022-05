Classifica UK: Sniper Elite 5 è primo con il 92% delle copie retail vendute su PS5 e PS4

Come ogni lunedì GfK e GamesIndustry hanno condiviso la classifica di vendite del mercato retail del Regno Unito della scorsa settimana. Sniper Elite 5 ha conquistato la prima posizione nella settimana di lancio nei negozi, con la maggior parte delle copie vendute su PS5 e PS4. Di seguito la top 10 del mercato UK:

Sniper Elite 5 Horizon Forbidden West Nintendo Switch Sports LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Gran Turismo 7 FIFA 22 Mario Kart 8: Deluxe Leggende Pokémon Arceus Minecraft (Switch Edition) Animal Crossing: New Horizons

Stando ai dati condivisi da Games Industry, Sniper Elite 5 è sì primo, ma nella settimana di lancio ha registrato il 64% di copie retail vendute in meno rispetto al precedente capitolo. Le cause potrebbero essere molteplici, ma indubbiamente ha influito molto il fatto che il mercato del digital delivery ha un'importanza ben maggiore oggi rispetto al 2017 e che il gioco è incluso con Xbox Game Pass sin dal debutto.

Viene fatto notare anche che il 92% delle copie retail di Sniper Elite 5 sono state vendute su PS5 e PS4 e solo il restante 8% su piattaforme Xbox. Anche in questo caso l'inclusione del gioco su Xbox Game Pass ha influito molto, oltre al fatto che le vendite Xbox tendono a essere più digitali che fisiche per via di Xbox Series S, che come saprete è sprovvista di lettore.

Horizon Forbidden West scende dalla vetta della classifica conquistata la settimana scorsa e si posiziona al secondo posto, con un calo del 33% delle copie retail vendute. Gran Turismo 7, invece, passa dal decimo al quinto posto, con un aumento del 109% delle copie vendute su base settimanale.

Stabili le vendite di Nintendo Switch Sports, al terzo posto, che sono calate solo di un solo punto percentuale rispetto alla scorsa settimana. Bene tutti gli altri titoli Switch nella top 10 UK: le vendite di Mario Kart 8: Deluxe sono cresciute del 19%, quelle di Leggende Pokémon Arceus del 21%, quelle di Minecraft del 2% e quelle di Animal Crossing: New Horizons del 17%.