Indiana Jones sarà un'esclusiva Xbox? Nick Baker non concorda con Jez Corden

Nelle ultime ore è nata una vera e propria telenovela riguardo al gioco di Indiana Jones in sviluppo presso MachineGames: sarà un'esclusiva Xbox oppure no? Un dubbio legittimo dato che Bethesda potrebbe aver siglato l'accordo con Walt Disney e iniziato i lavori sul progetto prima di entrare a far parte degli Xbox Studios di Microsoft. Ieri Jez Corden di Windows Central ha dichiarato di essere certo del fatto che il gioco sarà multipiattaforma. Al contrario Nick Baker, il co-fondatore di XboxEra, poche ore fa ha "smentito" il collega affermando che invece il titolo sarà un'esclusiva console Xbox. Chi dei due avrà ragione?

Come riportato nella giornata di ieri, durante l'ultimo episodio del podcast The Xbox Two, Corden ha affermato che il gioco di Indiana Jones di MachineGames non sarà un'esclusiva Xbox e dunque arriverà anche su piattaforme PlayStation.

In risposta alla dichiarazione di Corden è intervenuto Nick Baker, aka Shpeshal_Nick, che invece ha dichiarato che il gioco sarà un'esclusiva console verdecrociata, stando alle ultime informazioni ottenute dalle sue fonti.

Impossibile sapere per certo chi dei due ha ragione, ma c'è da dire che Corden ieri ha affermato di essere sì sicuro della natura multipiattaforma del progetto di Indiana Jones, ma anche che l'informazione ricevuta dalla sua fonte risale a un anno fa e che quindi le cose potrebbero essere cambiate.

Non è escluso quindi che nel frattempo Microsoft non sia riuscita ad accordarsi con Walt Disney per ottenere l'esclusività del gioco su Xbox e che Baker sia semplicemente in possesso di informazioni più recenti rispetto a Corden. Staremo a vedere.