Dragon Ball Z, il cosplay di C18 di adab108 ha già ucciso tutti

"Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi: cosplay di C18 così belli, come quello di adab108, che starebbero bene sulle fiancate delle navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione, invece che in Dragon Ball Z.

E ho visto i raggi B e C18 balenare nel buio di un video su TikTok, in cui mi veniva mostrata la perfezione del costume, a quanto si dice cucito dal sarto Gianni, quello che ha un negozietto vicino alle porte di Tannhäuser, uscita Metro A.

E ho visto una cosplayer carismatica e decisa, pronta a tutto per diventare il personaggio di cui ha indossato i vestiti e sposato la pettinatura, al punto da usare effetti speciali e colori vivacissimi pur di risultare convincente.

E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire".