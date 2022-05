Star Wars: Knights of the Old Republic II: data d'uscita ufficiale della versione Nintendo Switch

Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords per Nintendo Switch ha una data d'uscita ufficiale: l'8 giugno 2022. La notizia è stata data nel corso della Star Wars Celebration, come parte degli annunci legati al mondo dei videogiochi.

Oltre alla data, è stato annunciato anche che il gioco godrà di un DLC di contenuti restaurati. Sviluppato da Obsidian Entertainment, Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords viene considerato da molti migliore del predecessore, in particolare dal punto di vista narrativo, nonostante i sacrifici fatti per lanciare il gioco per tempo. Su Nintendo Switch è già possibile giocare a Star Wars: Knights of the Old Republic, lanciato a novembre 2021.

Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords, per molti il capitolo migliore

Nel frattempo sono in corso i lavori per realizzare un remake del primo capitolo, di cui dopo l'annuncio non si è saputo praticamente più niente.

Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords uscì originariamente nel 2004 per Xbox e nel 2005 per PC.

Durante la Star Wars Celebration è stato annunciato anche Star Wars Jedi: Survivor, il seguito ufficiale di Star Wars Jedi: Fallen Order.