GTA Vice City rifatto in Unreal Engine 5 è spettacolare, nel video di un fan remake

Vediamo un nuovo e spettacolare progetto di rifacimento di un GTA in Unreal Engine 5, in questo caso per quanto riguarda GTA: Vice City e un trailer molto interessante pubblicato dallo youtuber Teaserplay, che a quanto pare si è occupato in prima persona del progetto.

Si tratta di una sorta di prototipo concept di un fan remake, dunque assolutamente nulla di ufficiale né completo, ma solo una sorta di video-progetto che punta, nelle intenzioni dello stesso autore, a dimostrare come Unreal Engine 5 possa essere uno "strumento potente per la creazione di giochi sandbox" open world.

TeaserPlay ha utilizzato Unreal Engine 5 e in particolare la tecnologia Lumen per raggiungere risultati veramente impressionanti, come realismo nella resa dei materiali e delle ambientazioni in generale, con la nuova tecnica di gestione dell'illuminazione globale integrata nel motore grafico di Epic Games.

Non si tratta dunque né di remake veri e propri né di mod, ma solo di dimostrazioni di utilizzo di Unreal Engine 5, che essendo pubblico può essere sperimentato da chiunque. A questo proposito, qualche giorno fa avevamo riportato GTA: San Andreas rifatto in Unreal Engine 5 in un concept trailer.