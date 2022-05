God of War, serie TV: Dave Bautista nel ruolo di Kratos? L'attore commenta l'idea

Ora che la serie TV di God of War è stata confermata da Sony PlayStation, parte ovviamente l'immancabile toto-attori per pensare a chi potrebbe interpretare al meglio il ruolo di Kratos e tra questi un candidato piuttosto quotato è Dave Bautista, il quale non si è certo tirato indietro, a giudicare dal suo commento sulla questione.

Di recente, Sony ha annunciato ufficialmente le serie TV di Horizon e God of War oltre a quello che dovrebbe essere un film di Gran Turismo, in una notevole espansione delle proprietà intellettuali PlayStation in nuovi ambiti dell'intrattenimento, tra show televisivi e pellicole cinematografiche. La serie TV di God of War dovrebbe essere prodotta in collaborazione con Amazon Prime Video e sarà un adattamento live action, ovvero con attori in carne e ossa.

Proprio questo aspetto risulta particolarmente curioso, perché il carisma di Kratos dovrà essere ricostruito in maniera perfetta nella serie TV perché il progetto possa funzionare.

Dave Bautista in effetti potrebbe essere un ottimo Kratos

Per questo motivo ci vuole un attore adatto: Comicbook ha lanciato l'idea di Dave Bautista in un breve video pubblicato su Instagram, e l'attore ex-wrestler ha risposto di persona facendo capire di essere d'accordo.

Il sito aveva chiesto "Chi altro può essere Kratos se non Dave Bautista", e l'attore ha risposto, ironicamente, "Stando all'opinione popolare, direi chiunque altro", riferendosi alle numerose idee emerse nei commenti su Instagram. Però ha poi aggiunto "Hey! Io adoro dimostrare a tutti che si sbagliano. #justsayin", come per far capire che sarebbe entusiasta di accettare la sfida.

Bautista era anche particolarmente voglioso di interpretare Marcus Fenix nel film di Gears of War (personaggio che in effetti è piuttosto modellato sulle sue sembianze), ma non ci sono ancora notizie al riguardo. Nel frattempo, è diventato comunque un personaggio giocabile in Gears 5.