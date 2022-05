Gran Turismo: Sony sta lavorando su un film, non una serie, secondo Deadline

Ieri, 26 maggio 2022, Sony ha svelato al mondo di aver in programma una serie TV dedicata a Horizon, una su God of War e, a seguire, un prodotto dedicato a Gran Turismo. L'intero mondo ha pensato che anche quella di Gran Turismo sarebbe stata una serie TV, ma secondo un report di Deadline non sarà così. Gran Turismo diventerà un film secondo la testata.

Precisamente, Sony avrebbe intenzione di mettere alla regia Neill Blomkamp, regista di District 9. Per il momento questo è quanto sappiamo. Sony non ha in effetti annunciato un editore per il prodotto dedicato a Gran Turismo, a differenza di Horizon (che arriverà su Netflix) e God of War (che arriverà su Amazon Prime). Questo va a favore del report di Deadline.

Gran Turismo 7

Come sempre, ricordiamo che si tratta solo di un report. La fonte è nota e affidabile, ma non si tratta di un'informazione ufficiale. Dovremo attendere che Sony confermi quanto riportato da Deadline riguardo a Gran Turismo.

Gran Turismo è una saga di grande successo per Sony. Nato sulla prima PlayStaion nel 1997, è il franchise di Sony che ha venduto più copie, con un totale di 85 milioni di unità piazzate. Il capitolo più recente, Gran Turismo 7, è arrivato a marzo 2022 su PS4 e PS5. Potete leggere qui la nostra recensione.