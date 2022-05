Gotham Knights: gli sviluppatori rispondono alle critiche su Batgirl e sulla sua disabilità

Gli sviluppatori di Gotham Knights hanno risposto alle critiche dei fan rivolte contro Batgirl, aka Barbara Gordon. Precisamente, il team ha parlato del modo in cui sarà presentata la sua disabilità.

Le informazioni arrivano da un recente Q&A, durante il quale i fan hanno chiesto aggiornamenti su Batgirl. La descrizione del personaggio sul sito di Gotham Knights, infatti, la presentava come un'eroina che si stava allenando per "riprendersi dalle ferite" così da poter "tornare in azione come Batgirl".

Negli albi a fumetto, Barbara Gordon viene colpita da un proiettile alla schiena, sparato da Joker. Questo la costringe su una sedia a rotelle. Ovviamente, la Batgirl di Gotham Knights potrebbe avere una storia diversa alle spalle. Warner Bros. aveva però affermato che questa Barbara era finita sulla sedia a rotelle in seguito a "uno scontro". I fan avevano quindi criticato il modo in cui l'informazione è stata presentata, vedendo in tutto questo il classico cliché del personaggio che può superare una disabilità tramite un allenamento eroico e con la pura forza di volontà.

Batgirl in Gotham Knights

Gli sviluppatori di Gotham Knights hanno accolto queste critiche. Il creative director Patrick Redding ha svelato che il team ha "lavorato con le incredibili persone di AbleGamers per scoprire quali sono i diversi tipi di ferita spinale e le potenzialità di guarigione".

Inoltre, il team di Gotham Knights ha cambiato la descrizione dedicata a Batgirl. Viene spiegato che le ferite di Barbara sono diverse da quelle degli albi a fumetti e che la ragazza ha subito molteplici interventi chirurgici e moltissima fisioterapia e gestione del dolore". La sua riabilitazione, ancora in corso, sarà vissuta dai giocatori durante l'avventura: ad esempio, l'eroina sarà vista fare tutta una serie di esercizi nella torre dell'orologio che fa da base ai personaggi. Inoltre, i suoi abiti avranno un rinforzo posteriore integrato.

