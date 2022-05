Gotham Knights: Nightwing avrà un aliante in stile Fortnite, ecco perché

In una sessione di Q&A su Discord, il creative director di Gotham Knights - Patrick Redding - ha svelato che l'eroe Nightwing potrà usare un aliante in stile Fortnite per muoversi in aria all'interno dell'ambientazione.

Secondo quanto indicato, l'aliante viene chiamato "il Trapezio Volante" all'interno di Gotham Knights. Warner Bros. Montreal ha preso ispirazione da alcuni albi a fumetto di Nightwing per realizzarlo. Il team non si è quindi basato su Fortnite, ma i giocatori hanno notato la somiglianza con il battle royale e l'associazione è divenuta facile, visto quanto è famoso il gioco di Epic Games.

Nightwing in Gotham Knights

Più interessante però è quanto indicato dal director. Tutti e quattro i personaggi hanno uno stile unico per quanto riguarda lo spostamento. Lo scopo del team di Gotham Knights era di rendere l'esperienza diversa per ogni eroe. Ad esempio, Batgirl può usare il vento per creare una sensazione di velocità, Red Hood è pensato per dare la sensazione di uno spostamento in stile platfrom molto veloce, mentre Robin dà una sensazione di istantaneità con il proprio teletrasporto.

Nightwing, invece, è diverso "perché è una macchina". Viene spiegato che "puoi angolarlo per salire verso l'alto attorno a degli edifici, ma anche planare". La sensazione è quindi diversa per ogni personaggio.

Vi ricordiamo infine che Gotham Knights non includerà microtransazioni e non vi sarà supporto al cross-play.