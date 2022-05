Microsoft Flight Simulator, espansione su Top Gun: Maverick disponibile, con trailer

Microsoft Flight Simulator ottiene, come da programma, la sua nuova espansione dedicata a Top Gun: Maverick, disponibile dalla serata di ieri e presentata anche con uno spettacolare trailer che mostra qualcosa dei nuovi contenuti aggiunti.

Ovviamente il nuovo pacchetto non spezza la struttura di base di Microsoft Flight Simulator, dunque si tratta di una serie di missioni e contenuti specifici dedicati al film Top Gun: Maverick - uscito al cinema proprio in questi giorni - ma comunque calati all'interno della simulazione di volo. Tra le aggiunte troviamo il caccia F/A-18 Super Hornet, nuove missioni, la possibilità di atterrare su una portaerei e anche la presenza di un misterioso velivolo sperimentale in grado di raggiungere Mach 10, da pilotare in una missione speciale che ci porterà nella stratosfera.

Vediamo dunque riassunti i contenuti dell'espansione Top Gun: Maverick per Microsoft Flight Simulator: