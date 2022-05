The Witcher: il nuovo gioco è in pre-produzione, grandi progressi con Unreal Engine 5

CD Projekt RED ha fornito alcuni aggiornamenti sui lavori in corso presso il team, parlando anche del nuovo gioco di The Witcher, ovvero quello che dovrebbe dare l'avvio a "una nuova saga" per i videogiochi incentrati sulla serie, che a quanto pare è entrato in pre-produzione e sta facendo grandi progressi con Unreal Engine 5.

Il nuovo gioco, che è stato annunciato come in sviluppo ma che non è ancora stato identificato come The Witcher 4, pur essendo in effetti il quarto capitolo della serie maggiore, è ufficialmente entrato nella fase di pre-produzione, dunque i lavori stanno entrando nel vivo anche se non si tratta ancora di sviluppo effettivo su un progetto stabilito.

L'executive di CD Projekt RED Piotr Nielubowicz ha riferito, in un recente video dedicato agli azionisti e investitori, che "Siamo molto emozionati di poter rivisitare l'universo che ha costruito la nostra storia fino a questo punto", aggiungendo che "Abbiamo recentemente concluso la fase di ricerca sul primo gioco nella nuova saga di The Witcher, cosa che significa che d'ora in poi tutte le spese riguardanti la lavorazione verranno inserite all'interno del documento di bilancio".



In pratica, è conclusa la fase di ricerca più generica sull'utilizzo delle nuove tecnologie, e in particolare Unreal Engine 5, che è il nuovo motore utilizzato dal team per The Witcher dopo l'abbandono del motore proprietario di CD Projekt RED. A questo punto, il team sta entrando in una fase più avanzata e sta vedendo già un notevole incremento nell'"efficienza" utilizzando Unreal Engine 5, cosa che potrebbe portare a una compressione dei tempi di sviluppo a fronte di risultati tecnici più avanzati.