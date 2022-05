Winnie the Pooh Blood and Honey: immagini dal film horror nel quale Pooh mangia l'asino Ih-Oh

Pimpi non ha più paura in Winnie the Pooh: Blood and Honey

Winnie the Pooh: Blood and Honey è un nuovo film horror basato sulla serie di A. A. Milne. Ora, possiamo vedere alcune immagini del film e scoprire la trama, che ruota attorno a una serie di omicidi perpetrati da Pooh e Pimpi, che hanno mangiato l'asino Ih-oh.

Durante un'intervista con Variety, il regista Rhys Frake-Waterfield ha discusso della trama: "Christopher Robin è stato allontanato da loro e non ha dato loro cibo, rendendo la vita di Pooh e Pimpi piuttosto difficile", ha spiegato. "Poiché hanno dovuto cavarsela da soli, sono diventati essenzialmente selvaggi. Quindi, sono tornati alle loro radici animali. Non sono più addomesticati: sono come un orso e un maiale feroci che vogliono andare in giro a cercare una preda".

"Quando si cerca di fare un film come questo, e si tratta di un concetto davvero stravagante, è molto facile imboccare una strada in cui nulla fa paura ed è solo molto ridicolo e davvero, come dire, stupido", ha detto. "E noi volevamo trovare una via di mezzo tra le due cose".

Winnie the Pooh: Blood and Honey dovrebbe mescolare quindi horror e comicità, in linea con l'assurda premessa. Un esempio è la scena della jacuzzi che potete vedere qui sotto. "[La ragazza] si sta divertendo e poi Pooh e Pimpi appaiono dietro di lei, la cloroformizzano, la tirano fuori dalla jacuzzi e poi le passano sopra la testa con una macchina", ha rivelato. "È spaventoso, ma ci sono anche parti divertenti, perché ci sono inquadrature di Winnie the Pooh in un'auto e lo si vede con le sue piccole orecchie al volante e mentre sta lentamente andando verso di lei [per ucciderla]".

Scena della jacuzzi di Winnie the Pooh: Blood and Honey

Viene precisato che nel film non appariranno altri personaggi, come Tigro. A differenza di Pooh e Pimpi, Tigro è ancora coperto da copyright.

Frake-Waterfield promette che i fan della Disney non confonderanno mai questa produzione con qualcosa che la Disney potrebbe o vorrebbe fare: "Nessuno lo confonderà [con la Disney]", ha detto. "Quando vedrete la copertina di questo film e vedrete i trailer, i fotogrammi e tutto il resto, nessuno penserà mai che si tratti di una versione per bambini".

Pooh che guida una macchina

Sebbene Frake-Waterfield non abbia voluto divulgare il budget del film, afferma che non dobbiamo aspettarci una produzione di livello hollywoodiano.

Che ne pensate?