Cyberpunk 2077 per PS5 e Xbox Series X e S ha raddoppiato i profitti di CD Projekt nel Q1

Cyberpunk 2077 continua a recuperare terreno: l'arrivo su PS5 e Xbox Series X e S ha fatto raddoppiare i profitti di CD Projekt per il primo trimestre dell'anno, conclusosi il 31 marzo 2022.

I numeri parlano di ricavi complessivi per 216,1 milioni di złoty polacchi (47,01 milioni di euro al cambio attuale), con una crescita del 9% anno su anno.

I ricavi sono così ripartiti:

CD Projekt Red - 179,3 milioni di złoty (circa 39 milioni di euro al cambio attuale)

GOG - 40,4 milioni di złoty (circa 8,79 milioni di euro al cambio attuale)

I costi d'esercizio sono stati di 83,2 milioni di złoty (circa 18,10 milioni di euro al cambio attuale), circa il 10% in meno anno su anno.

I profitti prima di tasse e interessi sono stati di 85,3 milioni di złoty (circa 18,56 milioni di euro al cambio attuale), facendo segnare una crescita del 98% anno su anno.

I profitti netti sono stati di 68,9 milioni di złoty (circa 14,99 milioni di euro al cambio attuale), ossia hanno fatto segnare una crescita del 112%, più del doppio rispetto a quelli del primo trimestre del 2021.

La redditività netta è stata del 31,9%, contro il 16,4% dell'anno precedente.

Non sfuggirà ai più che nel periodo dato l'evento più rilevante per la compagnia sia stato il lancio delle versioni PS5 e Xbox Series X e S di Cyberpunk 2077, insieme a un aggiornamento maggiore per tutte le piattaforme. Stando a quanto detto dal CEO di CD Projekt, Adam Kiciński, il lancio delle nuove versioni ha avuto un effetto positivo sulla percezione del gioco e sulle vendite in generale, soprattutto su console. Proprio a Cyberpunk 2077 si devono la maggior parte dei ricavi del periodo.

In un grafico mostrato agli investitori, veniva svelato come tra il 1° gennaio 2022 e il 14 febbraio 2022 le vendite di Cyberpunk 2077 fossero concentrate su PC. Tra il 15 febbraio e il 31 marzo 2022 le vendite sono raddoppiate, con la maggior parte fatta su PlayStation e una porzione significativa su Xbox. Le vendite su PC sono rimaste invariate.