Virtual Arena: il talk-in-action riparte oggi su Twitch con un occhio a sostenibilità e inclusività

Alle 14 di oggi inizia ufficialmente la nuova edizione di Virtual Arena. Si tratta di un talk-in-action su Twitch organizzato e promosso da ProGaming Italia, che oggi partirà con una lunga diretta in compagnia del racing game "calcistico" Rocket League.

Nel corso della Virtual Arena si alterneranno tanti ospiti che ci parleranno dei temi d'inclusività, nuove tecnologie e sostenibilità ambientale attraverso tante attività, quiz e talk di approfondimento condotti da host d'eccezione come Nennella, Roberta "Ckibe" Sorge, Luigi Ragoni e il nostro Emanuele Gregori.

Ma non solo. Si inizia subito con una chiacchierata dalla "dizione perfetta". Sarete in compagnia del re delle sigle dei cartoni animati più amati, Giorgio Vanni, e di Gianandera Muià, attore, doppiatore e content creator, che ci parleranno della loro esperienza cross mediale, tra nuove tecnologie, musica e cinema.

Subito dopo il pubblico potrà abbracciare Mauro "JustRyuk" Barone, giocatore dall'indubbia abilità tanto su Rocket League quanto su altri titoli competitivi, content creator ed ex caster di Rainbow Six Siege. JustRyuk, tra un game e l'altro, ci racconterà della sua parabola ascendente nel mondo del gaming e dell'esport, dei sacrifici, delle soddisfazioni più belle e anche dei tanti ostacoli che ha incontrato lungo il cammino.

Il programma della Virtual Arena del 27 maggio

Nel corso della giornata interverranno anche Kesten, voce e autore del podcast Cose Molto Umane e Greta Galli fenomeno della robotica e vulcano di idee, che ci parleranno di sostenibilità e delle infinite possibilità della stampa 3D.

La prima giornata di Virtual Arena proseguirà con due panel imperdibili. Il primo vedrà Victor Laszlo 88, che dialogherà sulla sostenibilità nel mondo cinematografico con una delle realtà italiane più virtuose: Tempesta Production, casa di produzione già al lavoro su opere come Ariaferma e Lazzaro Felice, nonché creatori di EcoMuvi, un protocollo che si occupa di settare nuovi standard di sostenibilità ambientale sul set.

Infine, per concludere in bellezza, Virtual Arena avrà come ospite Marco Merrino, che ci parlerà d'inclusività nel mondo videoludico e in rete e della dipendenza da videogiochi

Main Sponsor dell'iniziativa è Euronics, il gruppo italiano leader nella distribuzione di elettrodomestici ed elettronica, che insieme al suo partner Lenovo conferma ancora una volta l'impegno nel mondo gaming. Inoltre, tra i protagonisti ci sarà anche l'E-Park di PGI, nato in collaborazione con Treedom, il primo sito che realizza ecosistemi sostenibili attraverso la piantumazione di nuovi alberi, per compensare la quantità di CO2 emessa durante gli eventi di Esport.

In occasione della Virtual Arena, i partecipanti potranno riscattare un albero ed entrare a far parte della foresta in Kenya di ProGaming Italia tramite sistema di hype train su Twitch o attraverso momenti di gioco, quiz e sondaggi.