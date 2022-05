eFootball Championship Pro 2022, annunciati gli 8 team: la Juventus non ci sarà

Konami ha annunciato gli otto team che prenderanno parte all'eFootball Championship Pro 2022, ma la Juventus non ci sarà: evidentemente il contratto in esclusiva non è stato rinnovato dalle parti.

A poche settimane dal debutto di eFootball 2022 v1.0.0 (recensione), il gioco di calcio apre dunque le porte alle competizioni eSport con un campionato suddiviso in due categorie: eFootball Championship Pro ed eFootball Championship Open.

"eFootball Championship Pro durerà tre settimane e vedrà otto tra i migliori Club europei contrapporre i propri team professionisti eSport", si legge nel comunicato stampa. "I Club che parteciperanno al torneo di quest'anno sono: FC Barcelona, Manchester United, FC Bayern München, Arsenal, Celtic FC, AS Monaco, AS Roma e Galatasaray."

Calendario eFootball Championship Pro:



Sabato, 4 giugno: Sorteggio abbinamenti

Sabato, 11 giugno - Domenica, 12 giugno: Fase a gironi giorno 1 & 2

Sabato, 18 giuno - Domenica, 19 giugno: Fase a gironi giorno 3 & 4

Sabato, 25 giugno: Quarti di finale e semifinale

Sabato, 26 giugno: Play-off per il terzo posto & Finale

KONAMI trasmetterà live il torneo sui canali social di eFootball, durante le dirette sarà attiva una campagna che permetterà agli utenti sintonizzati di ottenere oggetti in game.

eFootball Championship Pro 2022

eFootball Championship Pro sarà, inoltre, supportato da una serie di campagne da parte dei Club coinvolti e che daranno la possibilità ai fan di vincere premi dopo ogni match.

eFootball Championship Open è una competizione pubblica alla quale tutti gli utenti di eFootball 2022 potranno prendere parte e competere su diverse piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox ONE e Steam.

Quest'anno i giocatori potranno partecipare alle finali mondiali dell'eFootball Championship Open anche su dispositivi mobile, iOS e Android.