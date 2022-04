eFootball 2022 v1.0.0, la recensione dell'erede di PES

Il risultato è che molti contratti con i partner più importanti stanno per scadere, che diversi pro player si sono trovati costretti a passare alla concorrenza e che molti giocatori si sono allontanati dalla serie, anche perché del glorioso PES non c'era più nulla, nemmeno il titolo.

A pochi giorni dall'uscita di FIFA 22, il colpo di genio: pubblicare sul mercato una versione ancora incompleta del nuovo eFootball in modo da provare a rubare alcuni fedelissimi della serie di EA grazie a questo nuovo modello di business. Peccato per due cose: la prima è che eFootball era rotto non "solo" nelle modalità di gioco, ma soprattutto nel gameplay e nella stabilità del motore grafico. La seconda è che il PES Team ha dimostrato ancora una volta di avere dei tempi di reazione biblici e ci ha impiegato mesi per aggiustare il tiro.

Del disastro che ha combinato Konami con eFootball/PES ne abbiamo parlato abbondantemente. Dopo il buon eFootball PES 2020, lo sviluppatore giapponese ha deciso di prendersi un anno sabbatico per avere il tempo necessario a trasferire il gioco su Unreal Engine e a trasformarlo sin dalle sue fondamenta. La promessa era quella di un gioco in costante mutamento, in grado di unire la capacità dello studio orientale nel sintetizzare le dinamiche del campo da gioco con gli ultimi trend di mercato, che vedono i free-to-play e i live service come modelli economici dominanti, soprattutto perché estremamente remunerativi.

Dopo tutti questi mesi è importante sottolineare quello che cambia tra la versione 0.9 e la 1.0.0 di eFootball . Come è possibile capire dalle dimensioni dell'aggiornamento cambia molto, se non tutto. Sul campo da gioco tutto il codice è stato rivisto sia per eliminare i tanti glitch e bug presenti in passato, sia per rendere più godibile il gioco vero e proprio.

Dream Team e?

Un Dream Team di eFootball

L'arrivo di Dream Team dovrebbe far felici tutti i potenziali fan di eFootball. Si tratta, infatti, di una modalità finalmente più strutturata rispetto alle amichevoli della versione 0.9, pensata per provare a fare quello che fa FUT, ma con un piglio un po' diverso. In altre parole il fulcro è sempre quello di costruire la squadra dei sogni pescando tra i tanti campioni presenti nel database del gioco. Come sempre si potrà decidere il modulo da utilizzare o incidere sulle tattiche e sull'atteggiamento in campo dei calciatori, così da adattare l'undici alle proprie esigenze.

A differenza di FUT, però, è che ogni carta non esprimerà immediatamente il proprio potenziale. Una volta acquistato un Pogba, per esempio, si dovranno poi spendere dei punti esperienza per allenarlo e migliorarlo nella maniera più utile alle esigenze della squadra. Lo volete trequartista? Meglio allenare il dribbling e il passaggio. Lo piazzerete davanti alla difesa? Meglio rinforzare il fisico e la capacità di rubare i palloni. Le nuove versioni di ogni carta potranno contare su colpi e abilità particolari, in modo da renderle differenti rispetto a quelle già pubblicate non solo nelle statistiche, ma anche nella funzionalità in campo. In questo modo si dovrebbe prevenire la "corsa all'armamento" tipica di EA che ogni anno cerca un modo sempre più fantasioso per offrire versioni sempre più forti delle carte già pubblicate.

eFootball 2022

L'altra differenza è che, per il momento, non ci sono pacchetti da comprare, ma si spendono i punti esperienza accumulati sia per acquistare nuovi campioni sia per potenziarli. Anche in questo caso una mossa che sempre pensata per evitare qualunque possibile collegamento col gioco d'azzardo. Punti esperienza che potranno probabilmente essere acquistati per velocizzare la crescita della squadra, agitando spettri da modello pay-to-win.

La vera scelta inspiegabile è quella di pubblicare dopo mesi di attesa una versione completa del gioco... che non è completa! A partire dalla modalità Dream Team, tutto è estremamente limitato, con diversi elementi ancora oscurati e altri che non si sa se mai arriveranno. Per esempio, al momento del lancio è possibile solo fare amichevoli tra i Dream Team. Amichevoli, ovviamente, che non danno più EXP per far crescere la propria squadra.

Poi inspiegabilmente sono scomparse le amichevoli online utilizzando le squadre sotto licenza. Si potrà usare la solita manciata di team solo in amichevoli offline. Dove sono l'Argentina e il Portogallo, ovvero le nazionali che è possibile usare nel tutorial? Dove è la Serie B, la lega esclusiva di eFootball? Dove sono le Stagioni o le amichevoli online, l'ossatura di qualunque gioco che si rispetti? Dove sono il cavallo e il cavaliere? Dov'è il corno che suonava? Forse ci stiamo facendo prendere la mano.