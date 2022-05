GTA: San Andreas rifatto in Unreal Engine 5 è incredibile in un concept trailer

Abbiamo già avuto un remaster di GTA: San Andreas all'interno della discussa GTA Trilogy Definitive Edition, ma questo progetto in Unreal Engine 5 mostra come sarebbe una ricostruzione completa del gioco con grafica di nuova generazione e risulta davvero incredibile in questo concept trailer.

Ovviamente si tratta di un video a sé stante, che non punta a presentare un gioco completo, però intanto può fornire un'idea di come potrebbero apparire quelle ambientazioni e quei personaggi in una veste grafica completamente nuova, pur comprendendo come sia veramente difficile che un progetto del genere possa vedere la luce.

In ogni caso, il video è stato pubblicato su YouTube da TeaserPlay e rappresenta Grove Street rifatta in Unreal Engine 5 e un modello 3D di CJ con il medesimo motore grafico creato da Hossein Diba. I risultati sono davvero fenomenali ma si tratta di un semplice sfoggio di grafica possibile attraverso il nuovo engine di Epic Games, cosa ben diversa dalla creazione di un gioco vero e proprio.

In questo caso non si tratta nemmeno dell'applicazione di una mod, come abbiamo visto spesso in passato con GTA V, tuttavia il mood che è in grado di stabilire il video è davvero piacevole e può far sognare i giocatori pensando a cosa possa portare il futuro con i nuovi strumenti grafici, pensando anche a GTA 6 (che però non utilizzerà Unreal Engine 5, in tutta probabilità).