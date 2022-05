Offerte Amazon: smartphone Motorola Edge 30 Pro da 12+256 GB in forte sconto, al prezzo minimo

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare uno Smartphone Motorola Edge 30 Pro da 12+256 GB. Lo sconto segnalato è di 250.78€, ovvero del 30%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questo smartphone è 849€. Il prezzo effettivo, nell'ultimo periodo, era un po' più basso, in media intorno ai 749€. Il prezzo odierno, in ogni caso, è il migliore di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Motorola Edge 30 Pro propone un display FHD OLED a 144 Hz da 6.7 pollici con HDR 10. Monta una tripla fotocamera 50 MP e selfie cam 60 MP. La batteria è da 4.800 mAh con ricarica rapida da 68 W (50% della carica in 15 minuti). La RAM è da 12 GB e la memoria interna è da 256 GB. La connessione è USB-C.

