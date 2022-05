Overwatch: il cosplay di Ashe di denzhy con tanto di replica 1:1 di B.O.B. è eccezionale

Uno degli elementi caratteristici di Overwatch è senza dubbio il suo cast variegato e carismatico di personaggi giocabili, il che offre molti spunti di ispirazione per i cosplayer. A riprova di ciò, oggi vi proponiamo il cosplay di Ashe realizzato da denzhy, accompagnata da un'impressionante replica del robot B.O.B. costruita da Wayne's Workshop. Nel complesso si tratta a mani basse di una delle rappresentazioni migliori mai viste della coppia di fuorilegge di Blizzard.

La Ashe interpretata da denzhy è semplicemente perfetta, davvero difficile muovere delle critiche. C'è tutto: dalla parrucca al costume, incluso il fucile e la carica esplosiva utilizzata dalla fuorilegge per creare il panico tra le fila nemiche, ogni elemento è stato curato in ogni minimo particolare e rappresenta fedelmente il design originale del personaggio.

Senza nulla togliere a denzhy, l'elemento più interessante di questo cosplay tuttavia è la replica 1:1 di B.O.B. realizzata da Wayne's Workshop. Quello che vediamo nello scatto qui sotto non è semplicemente una gigantesca action figure, ma bensì un vero e proprio costume indossabile, il che rende il tutto ancor più impressionante. Inoltre, seppur non visibile nella foto, nell'avambraccio sinistro è installato un vano con apertura automatizzata con all'interno una replica della mitragliatrice di B.O.B. (che ovviamente non spara veri proiettili, ma del fumo da effetti speciali).

