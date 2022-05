NieR: Automata, il cosplay di 2B di lady_pizza_hug è allegro

2B or not 2B, that is the question. Quanto può tornare comodo Shakespeare quando si deve parlare di un cosplay dello splendido personaggio di NieR: Automata, come quello realizzato con tanta allegria dalla cosplayer lady_pizza_hug?

Il dilemma, naturalmente, è se sia più nobile nella mente soffrire colpi di fionda e dardi d'atroce fortuna o prender armi contro un mare d'affanni e, opponendosi, por loro fine. Sono passati secoli, ma sempre lì stiamo, c'è poco da fare.

Visto che non è ora di morire, dormire, forse sognare, godiamoci questa spettacolare realizzazione di lady_pizza_hug che ha realizzato un costume perfetto, regalando al personaggio un'allegria festaiola che trascina e ci rende partecipi del mondo (Ofelia a parte... lei se ne sta sempre sola a pelo dell'acqua).

Pettinatura curata, accessori ineccepibili... cos'altro volere di più? La coscienza di tanta bellezza ci rende tutti codardi, c'è poco da lambiccarci su questa cosa.