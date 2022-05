Foretales, il provato di un gioco narrativo a base di carte diverso dal solito

Negli ultimi anni, i giochi di carte hanno sempre più spopolato in ambito videoludico. Anche senza considerare titoli come Hearthstone e cloni, in ambito roguelike molti team hanno tentato questa strada, con grandi successi come Slay the Spire.

Sherwood

Volepain, protagonista di Foretales

Il mondo di Foretales ricorda immediatamente la Sherwood del Robin Hood di Disney: animali antropomorfi di diversa natura vivono, infatti, in una società simil-medievale. Noi siamo il volatile Volepain, un ladruncolo dal cuore d'oro, figlio di un minatore. Al nostro fianco vi è Leo, una tigre che ha trovato un lavoro in grado di farci avere tutti i soldi di cui abbiamo bisogno.

L'incarico è rubare una lira da una nobile della città. L'unico problema è che, quando ci arriviamo, Volepain inizia ad avere strane visioni del futuro, che mostrano eventi catastrofici. Da questo momento il nostro obiettivo è cambiare il corso della storia.

Foretales si divide in missioni, che permettono di bloccare i vari accadimenti al centro delle nostre visioni e aprire nuove strade. Ogni evento negativo ha un contatore, che indica quante missioni si può completare prima che tale futuro si verifichi. Nel provato, avevamo due o tre turni per agire ed è chiaro che non si può salvare tutto e tutti. Di fase in fase si deve fare delle scelte e, come confermato dagli sviluppatori, il gioco è pensate per essere rigiocato, così da scoprire finali alternativi e tentare missioni che in precedenza sono state ignorate.

Il tabellone del tutorial di Foretales

Inoltre, abbiamo scoperto che non sono solo le missioni a definire il futuro. All'interno di ogni livello ci sono anche piccoli compiti opzionali, che permettono di ottenere dei bonus che cambiano gli eventi. In un caso specifico, una certa azione ci ha richiesto di svolgere più passaggi in missioni diverse, per poter ottenere un utilissimo strumento (si tratta di un elemento di trama importante e non possiamo essere più precisi).

Non pensiate poi che i finali siano solo una questione narrativa. Fin dall'inizio possiamo scegliere di abbandonare Leo in prigione (viene catturato dopo che otteniamo la lira). Nel corso del provato abbiamo potuto inoltre ottenere altri due personaggi, ma siamo certi che almeno uno dei due (a scelta del giocatore) possa essere lasciato indietro. Si può quindi passare dall'avere quattro personaggi ad averne solo due, cambiando sensibilmente il resto delle missioni del provato.

Per il momento, la trama è interessante, con vari personaggi misteriosi che potrebbero rivelarsi sfaccettati nelle fasi avanzate di gioco. Anche i protagonisti sono piacevoli, sempre pronti a commentare le azioni di gioco da noi svolte. Si ha sempre l'impressione di guidare un party di personaggi in una sessione di D&D (c'è anche un ottimo narratore, doppiato da Travis Willingham di Critical Role), più che giocare una partita di carte in solitudine.