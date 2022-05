PS5 da Mediaworld in vendita adesso, poche le unità disponibili

Mediaworld ha messo in vendita alcune unità di PS5, ma bisogna sbrigarsi ad acquistarle perché sono in numero limitato: 641. Non pochissime, ma vista la domanda della console di Sony andranno sicuramente via come il pane.

Pagina con il nuovo Stock di PS5 di Mediaworld

Leggiamo le spiegazioni della vendita e di come funziona la fila:

Le unità disponibili all'inizio di questa vendita sono: 641

Un tempo di attesa superiore ai 30 minuti indica un alto quantitativo di persone in attesa di entrare, oltre a quelle già presenti sul sito che stanno concludendo l'ordine.

Sei libero di restare in coda, ma dato il numero limitato di unità disponibili, ti informiamo che la probabilità di aggiudicarti il prodotto sono molto basse.

Da sottolineare che al momento di scrivere questa notizia ci sono quasi ventimila utenti in coda, quindi il servizio risulta di difficile accesso. Considerando il numero di console disponibili, saranno molto pochi quelli che riusciranno a portarsela a casa.