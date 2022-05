Danika Mori all'Etna Comics come testimonial del femminismo sex positive

Danika Mori, la pornostar italiana vincitrice di un Pornhub Awards 2022, sarà ospite di Etna Comics, come testimonial del femminismo sex positive. Interverrà al TabooCom (area dedicata ai contenuti vietati ai minori) giovedì 2 giugno 2022, alle ore 12:00, per l'estemporanea pittorica.

Come saprete, Danika Mori è una grande amica del Cortocircuito, la nostra rubrica settimanale di cui è stata gradita ospite. È anche una delle venti donne più seguite nei siti per adulti al mondo (nonostante sia amica del Cortocircuito, verrebbe da aggiungere).

Leggiamo la sua nota biografica, pubblicata dagli organizzatori dell'Etna Comics: "Danika Mori ha iniziato la sua carriera assieme al partner di vita Steve Mori. Spesso, in varie interviste, i due hanno raccontato di aver iniziato per gioco proprio su iniziativa di lui. Le cifre da capogiro, guadagnate in poco tempo, hanno spinto i due a proseguire nell'attività, fino a renderla la loro unica professione."

Una foto di Danika Mori

Cosa farà la Mori all'Etna Comics? "Sarà a ospite di Taboocom, l'area vietata ai minori di Etna Comics, come testimonial del femminismo sex positive che nell'era digitale guarda ai social media quali strumenti utili per la riconquista del corpo femminile, che parte proprio dal rivendicare la libertà di mostrarsi e di avere tutto il diritto di farlo. Il femminismo sex positive è anche la risposta ad una società che vive sotto le regole della cultura dello stupro per cui se ti vesti in un certo modo "te la vai a cercare". Danika si racconterà al pubblico di Taboocom per costruire una nuova narrazione femminile: non una donna costantemente sessualizzata come oggetto ma come soggetto che si riappropria del proprio del corpo e si concede la sessualità che più la rende sicura e più la fa sentire a suo agio e appagata." Non mancate.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che l'Etna Comics 2022 si svolgerà al Centro Fieristico "Le Ciminiere", una location strepitosa ricavata dalla ristrutturazione di un'antica zolfatara, dall'1 al 5 giugno 2022.