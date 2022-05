White Day: A Labyrinth Named School annunciato per PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch

Confermando gli avvistamenti dei giorni scorsi, Pqube e gli sviluppatori di SONNORI hanno annunciato le versioni PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch di White Day: A Labyrinth Named School, con data di uscita fissata per il mese di settembre. Le versioni PS5 e Switch dell'horror coreano inoltre saranno disponibili anche in edizione fisica. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer che potrete visualizzare di seguito.

White Day: A Labyrinth Named School è disponibile attualmente anche per PS4, PC, iOS e Android. Le nuove versioni includono oltre 30 costumi originali pubblicati per le altre piattaforme come DLC.

Si tratta di un survival horror coreano ambientato tra le aule di una scuola superiore. Il protagonista e alcune studentesse rimangono intrappolati e dovranno vedersela con un bidello impazzito, fantasmi e altre creature soprannaturali inquietanti. Non sono presenti pistole o altre armi, quindi l'unico modo per sopravvivere è fuggire o nascondersi.

"Quando una buona azione suscita effetti contrari a quelli sperati, tu e i tuoi compagni di studi vi ritrovate chiusi all'interno della scuola durante la notte, perseguitati da un bidello assassino e dalle anime inquiete dei morti", recita la sinossi del gioco.

"Riuscirete a rimanere nascosti e a scoprire i segreti oscuri della scuola così da sopravvivere? Oppure gli orrori del dopo scuola si impadroniranno di voi prima che possiate scappare?"

Poco più di un anno fa è stato ufficializzato il sequel, White Day 2: The Flower that Tells Lies, con un teaser trailer.