Pokémon Scarlatto e Violetto: nuovo trailer in arrivo domani, ecco a che ora

Tramite i social Game Freak e The Pokémon Company hanno annunciato l'arrivo di un nuovo trailer di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. L'appuntamento è fissato per domani, 1 giugno 2022, alle ore 15:00 italiane.

Cosa possiamo aspettarci dal nuovo video di domani? Difficile dirlo, dato che non sono state offerte particolari indicazioni al riguardo, se non che verranno svelati nuovi dettagli. Detto questo possiamo aspettarci di vedere specie di Pokémon inedite in azione e scoprire informazioni nuove di zecca sulla regione che farà da sfondo ai due giochi. E chissà, magari per l'occasione verrà svelata anche la data di uscita.

Il nuovo trailer verrà pubblicato all'orario precedentemente indicato sul canale YouTube ufficiale della serie, a questo indirizzo. Ovviamente lo troverete anche sulle pagine di Multiplayer.it, insieme a un riepilogo di tutti i dettagli più succulenti.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Pokémon Scarlatto e Violetto saranno disponibili in esclusiva per Nintendo Switch entro la fine del 2022. Stando alle ultime informazioni condivise da Nintendo scorso, i due giochi saranno open world e non avranno caricamenti tra città e aree selvagge.