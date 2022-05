Destroy All Humans! 2 – Reprobed: trailer e data di uscita per PS5, Xbox Series X|S e PC

THQ Nordic ha annunciato la data di uscita di Destroy All Humans! 2 - Reprobed, il remake della seconda impresa dell'alieno Crypto per sottomettere la razza umana. Il gioco sarà disponibile nei negozi a partire dal 30 agosto al prezzo di 34,99 euro per PS5, Xbox Series X|S e PC (via Steam). L'annuncio è accompagnato da un nuovo trailer che potrete visualizzare nel player qui sopra.

Oltre alla Standard Edition, sarà disponibile anche l'edizione speciale "Dressed to Kill" al prezzo di 54,99 euro che include uno skin Pack e il contenuto "Challenge Accepted" che sarà disponibile nell'ultimo trimestre del 2022.

Preordinando il gioco su qualsiasi piattaforma in qualsiasi formato riceverete lo spin-off multiplayer Destroy All Humans! Clone Carnage, annunciato giusto oggi.

Di seguito la descrizione ufficiale fornita da THQ Nordic, che tra l'altro svela la presenza di modalità cooperativa per due giocatori.

"In Destroy All Humans! 2: Reprobed, un fedele remake della capitolo più amato dai fan della serie, il nostro affascinante ma malvagio invasore alieno Crypto (138!) scatenerà il suo vasto arsenale di armi in cinque enormi aree del mondo aperto: Bay City, Albion, Takoshima, Tunguska e la Luna!", recita la descrizione ufifciale.

"I giocatori vivranno gli anni '60 in tutto il loro splendore e affronteranno hippy, il KGB e molte altre minacce. Per vagare velocemente per le vaste aree, Crypto può usare il suo jetpack, il suo hoverboard e, naturalmente, il suo disco volante, dotato di un piccolo e ordinato arsenale di distruzione."

"Il gioco ha ricevuto un aggiornamento interessante: rapire gli umani in un certo numero (dovrai seguire la ricetta!) sbloccherà nuove abilità. E, ultimo ma non meno importante, Destroy All Humans! 2: Reprobed offre una modalità cooperativa a schermo diviso per due giocatori in modo che tu e un amico potete distruggere tutti gli umani insieme!"