Destroy All Humans! Clone Carnage: annunciato e disponibile da ora lo spin-off multiplayer

Confermando i leak dei giorni scorsi, THQ Nordic ha annunciato Destroy All Humans! Clone Carnage, spin-off multiplayer standalone delle serie Destroy All Humans per PS4, Xbox One e PC via Steam. Non solo, il gioco è già disponibile da ora, al prezzo di 12,99 euro. Ecco il primo trailer ufficiale che ci offre un assaggio delle modalità PvP multigiocatore:

L'annuncio è arrivato assieme a quello della data di uscita di Destroy All Humans! 2 - Reprobed per PS5, Xbox Series X|S e PC. Tra l'altro preordinando quest'ultimo otterrete Clone Carnage gratuitamente.

Come apprendiamo dalla descrizione ufficiale, Destroy All Humans! Clone Carnage include 4 modalità multigiocatore (Devastazione, Armageddon, Corsa e Rapimento) per quattro utenti e 6 mappe. Oltre all'online è possibile sfidare gli amici con il multiplayer locale in split-screen da due giocatori. Inoltre sono disponibili tutte le skin viste nel remake del primo capitolo di Destroy All Humans.

"Semina il caos in Clone Carnage! Questo DLC a sé stante include 4 modalità, 6 mappe e multigiocatore per 4 giocatori. Condividi lo schermo per raddoppiare i danni nel multigiocatore locale per 2 giocatori. Scatenati in modalità Devastazione, Armageddon, Corsa e Rapimento!", recita la descrizione ufficiale su PlayStation Store.

"Vivi dalla parte dei cattivi la storia di una classica invasione aliena, distruggi gli umani usando poteri psichici e armamenti unici come l'Analizzatore, rapisci e possiedi i patetici umani per infiltrarti nella loro fragile democrazia e radi al suolo le loro primitive città con il tuo disco volante".

"Competi e distruggi online con un massimo di 4 forme di vita umane o aliene. Raddoppia il livello di devastazione nel multigiocatore locale per due giocatori con schermo condiviso Sfida amici e nemici in 4 modalità di gioco e 6 mappe differenti. Include tutte le skin del gioco Destroy All Humans! pubblicato nel 2020".