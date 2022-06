Games with Gold, giugno 2022: da Aven Colony a Super Meat Boy

Arriviamo a giugno 2022 con i buoni vecchi Games with Gold, a dire il vero senza vedere grandi variazioni per quanto riguarda l'andamento classico del servizio, ma se non altro con una mandata che, a questo giro, soddisferà sicuramente gli appassionati di gestionali, city builder e simili visto che ci sono ben due giochi su quattro appartenenti al genere.

In ogni caso, c'è anche qualcosa di "classico" per chi non l'ha provato in precedenza, dunque tutto sommato non è certo uno dei mesi peggiori visti finora all'interno di questa iniziativa Microsoft. Nel frattempo, sale l'attesa per le novità che dovrebbero arrivare la settimana prossima, dall'Xbox & Bethesda Showcase del 12 giugno alle ore 19:00 e qualcosa potrebbe emergere anche sul fronte dei servizi.

Games with Gold, i giochi di giugno 2022

Possiamo aspettarci sicuramente degli aggiornamenti per quanto riguarda Xbox Game Pass, visto che alcune "sorprese" sono già state preannunciate da Microsoft per l'evento, ma non è detto che qualcosa possa variare anche su altri frangenti. Torna sempre in mente la famosa voce di corridoio della riorganizzazione generale di Xbox Live, con la possibile sparizione del Gold per il multiplayer, che diverrebbe quindi gratuito, e lo spostamento generale verso il Game Pass, ma per il momento questa faccenda è rimasta pura fantascienza e non sembrano esserci prospettive per una sua realizzazione concreta nel breve termine. In ogni caso, si tratta di un momento importante per Xbox e attendiamo dunque di conoscere le maggiori novità previste dalla compagnia sul fronte del gaming per quest'anno.