Pokémon Scarlatto e Violetto, tutte le novità svelate dal trailer

Nonostante le miliardi di copie vendute in ventisei anni di onorata carriera, e forse proprio per il suo straordinario successo in tutto il mondo, Pokémon oggi è diventato un argomento estremamente divisivo. Ogni nuovo titolo viene accolto con scetticismo e ottimismo in egual misura da una community che finisce spesso per litigare sotto trailer, notizie e pubblicità, ma è innegabile che questo clima l'abbia un po' alimentato Game Freak stesso, i cui scivoloni, da qualche anno, cominciano ad attirare l'attenzione più dei successi passati. In questo senso, Pokémon Scarlatto e Violetto , potrebbero rappresentare un momento di riscatto dopo l'uscita dei remake Pokémon Perla splendente e Diamante lucente e lo sperimentale Leggende Pokémon: Arceus, che all'inizio era stato presentato come il futuro della serie e adesso forse non lo sarà più.

Open world!?

Pokémon Scarlatto e Violetto, sarà il primo vero open world della serie

Così la definisce anche il sito ufficiale italiano, "un'esperienza open world esclusiva del mondo dei Pokémon, che entusiasmerà anche chi si avvicina alla serie per la prima volta": dopo gli esperimenti delle Terre Selvagge in Pokémon Spada e Scudo e le mappe liberamente esplorabili di Leggende Pokémon: Arceus, insomma, Game Freak fa ufficialmente il suo ingresso nelle dinamiche open world con la nona generazione del suo franchise di riferimento. I primi secondi di trailer non davano l'impressione di un open world, ma adesso quelle aree tanto grandi, inquadrate da lontano... e sospettosamente vuote... assumono un senso completamente diverso. Il trailer ci mostra quello che presupponiamo essere l'inizio del consueto viaggio che il nostro personaggio - un ragazzo o una ragazza - farà alla scoperta del mondo per collezionare tutti i pokémon nel suo PokéDex.

Una delle novità più eclatanti sembrerebbe essere la presenza di un mentore che cambia a seconda della versione scelta: in Pokémon Scarlatto sarà la Professoressa Olim, in Pokémon Violetto sarà invece il Professor Turum. Vediamo di analizzarli più a fondo. Sono certamente personaggi più giovani e, beh, sexy rispetto ai professori dei precedenti episodi, ma sono soprattutto gli indumenti a catturare la nostra attenzione. La Professoressa Olim indossa un costume che sembra quasi primitivo, caratterizzato da due pezzi sbrindellati e ninnoli dall'aspetto tribale. Il Professor Turum, invece, indossa una tuta che sembra uscita da Tron, e anche il suo taglio di capelli è più moderno. Ci sono poi i nomi. Olim, in latino, è un avverbio che serve a contestualizzare un fatto nel passato. Turum sembrerebbe essere una contrazione di "futurum": in inglese, per esempio, i due mentori si chiamano rispettivamente Sada e Turo, contrazioni di "pasada" e "futuro" che, in spagnolo, significano ovviamente passato e futuro.

Nella localizzazione spagnola, tuttavia, Sada si chiama Albora, perché "pasada" è un gergo che si riferisce a qualcosa che è meglio lasciarsi alle spalle, passata di moda. Albora è una femminilizzazione di "albor", che in spagnolo esprime qualcosa che appartiene a un inizio remoto, tipo la nostra proverbiale alba dei tempi.

Pokémon Violetto e Scarlatto, la nuova regione si ispira alla penisola iberica

Tutto questo discorso suggerisce che le due versioni potrebbero distinguersi sotto questo punto di vista e la storia potrebbe avere a che fare col tempo o i viaggi nel tempo. I due pokémon leggendari svelati alla fine del trailer incarnano perfettamente questo concetto. Koraidon, che comparirà in Pokémon Scarlatto, somiglia a un dinosauro con tanto di coda, piume e quella che sembrerebbe essere una... ruota chiodata che emerge dal petto? Forse è per questo che la fanbase pensa sia di tipo Drago/Lotta. Miraidon, invece, ricorda una specie di drago cinese, non fosse per i reattori che si ritrova al posto delle zampe inferiori e gli occhi digitalizzati, e per questo si ipotizza che sia di tipo Drago/Elettro.

In ogni caso, sono di certo i pokémon leggendari più bizzarri che abbiamo visto negli ultimi anni, e probabilmente è su di loro che i professori Olim e Turum stanno investigando. Ad aiutarli ci saremo noi e Nemi, un'allenatrice che a quanto pare vestirà i panni del canonico e immancabile rivale, anche se il sito ufficiale la descrive più che altro come una guida che ci insegnerà tutti i trucchi del mestiere.

Pokémon Scarlatto e Violetto, Nemi è la nostra nuova rivale

Il trailer non svela nient'altro in termini di narrativa, ma il sito ufficiale, la localizzazione e il materiale promozionale diffuso nelle ultime ore suggeriscono che l'ambientazione, questa volta, si ispirerà alla Spagna o al Portogallo, e infatti l'architettura della regione che abbiamo visto nel trailer, a un certo punto, ricorda tantissimo la Sagrada Familia spagnola. Non abbiamo ancora visto la mappa della regione, ma la natura open world di questo titolo consentirà ai giocatori di esplorare il mondo in lungo e in largo fin dall'inizio, senza essere vincolati a una campagna vera e propria.

Sembra che potremo decidere in che ordine affrontare ogni palestra - sempre che ci siano ancora! - e quali mappe esplorare per prime, ma non sappiamo come Game Freak intenda bilanciare la curva della difficoltà: non avrebbe senso raggiungere mappe in cui i pokémon selvatici superano il livello 50 quando non se ne hanno ancora di livello 10 o superiore. Dunque ci saranno dei paletti di qualche genere, oppure Game Freak ha progettato un GDR che "scala" col livello del giocatore, adeguando gli avversari alla sua squadra.