State of Play, giugno 2022: tutti i giochi riassunti in un video di 5 minuti

Vi siete persi lo State of Play di giugno 2022 di ieri e ora non avete il tempo per recuperare gli annunci fatti da Sony e gli studi di terze parti? Allora abbiamo proprio ciò che fa al caso vostro! Abbiamo riassunto tutti i trailer, i reveal e i giochi presentati per PS5, PS4 e PlayStation VR2 durante l'evento PlayStation in un video di 5 minuti, che potrete visualizzare nel player qui sopra.

L'evento di Sony PlayStation è stato uno show senza dubbio ben ritmato e ricco di novità interessanti. Se volete recuperare ogni singola notizia sugli annunci fatti, vi suggeriamo di leggere il nostro recap dello State of Play di giugno 2022.

Tra le novità principali non possiamo non citare Resident Evil 4 Remake, di cui è stato mostrato il primo trailer ufficiale e la data di uscita, che fortunatamente è più vicina di quanto pensassimo. Capcom ha presentato anche un nuovo trailer di Street Fighter 6 svelandone il periodo di uscita e ha svelato di essere al lavoro per realizzare una versione ad hoc di Resident Evil Village per PlayStation VR2.

A proposito del visore per la realtà virtuale per PS5, Sony ha presentato anche alcuni dei progetti in cantiere da parte delle terze party, ovvero No Man's Sky e The Walking Dead: Saints and Sinners - Retribution.

Tra le altre novità di spessore dello State of Play di ieri troviamo anche il nuovo gameplay trailer (con tanto di data di uscita) di The Callisto Protocol e l'annuncio delle versioni PC di Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man Miles Morales.

L'evento Sony PlayStation infine si è chiuso in bellezza con un nuovo trailer di Final Fantasy 16, di cui è stato svelato anche il periodo di uscita.

Che ne pensate degli annunci dello State of Play di giugno 2022? C'è qualche gioco che vi stuzzica in particolare? Fatecelo sapere nei commenti.