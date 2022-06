Marvel's Spider-Man: Miles Morales uscirà su PC, conferma Sony

Marvel's Spider-Man: Miles Morales uscirà su PC. La conferma è arrivata direttamente da Sony, che ha svelato anche il periodo d'uscita: autunno 2022. Per adesso, comunque, non è stato svelato niente del gioco, quindi non ci resta che aspettare.

In un certo senso era ovvio che accadesse, visto l'annuncio dell'arrivo del port PC di Marvel's Spider-Man fatto durante lo State of Play di questa notte, ma non ci aspettavamo una conferma ufficiale fatta a margine dell'evento. Insomma, gli State of Play stanno diventando degli eventi da seguire anche se non si possiedono piattaforme PlayStation.

Intanto che aspettiamo di saperne di più, vi ricordiamo che Marvel's Spider-Man per PC uscirà il 12 agosto 2022. Del port si è occupato Nixxes, studio di sviluppo acquisito espressamente dalla multinazionale giapponese per lavorare su PC e garantire port più rapidi e curati.