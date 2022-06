Season: A letter to the future in trailer dallo State of Play, con un periodo d'uscita

Season: A letter to the future è tornato a mostrasi allo State of Play di questa notte, con un nuovo trailer di presentazione e anche un periodo d'uscita più definito, anche se ancora non con una data vera e propria: autunno 2022.

Se non altro, abbiamo la dimostrazione che il gioco ha proseguito il suo sviluppo, visto che era da un bel po' di tempo che non se ne sentiva parlare e non si avevano notizie né materiali. Presentato durante i The Game Awards 2020 con un trailer e diventato subito uno degli indie più in vista dell'evento, il gioco si era un po' perso e aveva anche preoccupato con le voci sui comportamenti tossici che sembravano caratterizzare l'ambiente di lavoro del team di sviluppo.

Il progetto è invece proseguito ed è finalmente tornato a mostrarsi con un nuovo trailer più lungo e maggiormente vicino a una forma definitiva, considerando che l'uscita non è lontana, essendo prevista per l'autunno 2022, in attesa di una data più precisa.

Per quanto riguarda il gameplay, non è ancora semplicissimo capire di cosa si tratti: a tutti gli effetti sembra essere un'avventura dall'impianto fortemente narrativo, caratterizzata da un'ambientazione particolare, che mischia elementi del mondo reale ad altri fantastici. La storia vede una ragazza intraprendere un lungo viaggio in bicicletta verso luoghi strani, documentando la vita per le persone del futuro.