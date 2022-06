Returnal e Sackboy: Una Grande Avventura, versioni PC in arrivo? Spuntano delle immagini trafugate

Poche ore fa sono apparse in rete delle presunte immagini trafugate delle versioni PC di Sackboy: Una Grande Avventura e Returnal, suggerendo il loro debutto su Steam ed Epic Games Store nel prossimo futuro.

Gli screenshot sono stati pubblicati su Reddit da EmpressOfSony pochi minuti prima dell'inizio dello State of Play di giugno 2022 e mostrano le schermate delle impostazioni grafiche e dei comandi dei due porting, che ricordiamo ancora non sono stati presentati ufficialmente.

Come sappiamo infatti durante l'evento di ieri Sony non ha annunciato nulla riguardo delle versioni PC di Retural e Sackboy: Una Grande Avventura, ma anzi ha presentato quelli di Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man Miles Morales, e dunque le immagini qui sopra potrebbero trattarsi in realtà di fake ben elaborati.

C'è da dire comunque che le versioni PC di Sackboy: Una Grande Avventura e Returnal erano nella famosa lista di giochi leakati di Nvidia, di cui molti sono stati confermati nel corso del tempo. Non solo, entrambi i giochi sono stati avvistati nel catalogo di Steam, segno che probabilmente oltre il fumo c'è anche dell'arrosto e magari novità in merito arriveranno durante il prossimo evento di Sony o il pre-show del Summer Game Fest. Staremo a vedere.