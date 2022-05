Returnal: versione PC in arrivo? Il gioco è apparso su SteamDB con nome in codice "Oregon"

Una versione PC di Returnal sembrerebbe essere in dirittura d'arrivo. Come riportato nei thread di ResetEra, è apparsa su SteamDB la pagina dedicata a un gioco con nome in codice "Oregon", che include una serie di riferimenti all'esclusiva PS5 di Housemarque.

Accendendo alla pagina in questione e visitando la sezione "History" è possibile trovare nella lista dei cambiamenti una serie di riferimenti piuttosto ovvi a Returnal, come ad esempio "Atropos" (il pianeta dove è ambientato il gioco), "Co-Op" e "Daily Challenge" (entrambi presenti nel gioco) e "Tower of Sisyphus" (ovvero la Torre di Sisifo introdotta con un update alcuni mesi fa). Nei tag invece troviamo termini come "Third-Person Shoot", "Sci-Fi", "Rogue-like", "Shooter", "Female Protagonist" e "Third Person", giusto per citarne alcuni, che calzano a pennello con Returnal.

Returnal

Per il momento non c'è ancora nulla di ufficiale, ma questa pagina di SteamDB sembrerebbe confermare l'arrivo di una versione PC di Returnal nel prossimo futuro. Tra l'altro il gioco figurava anche nella famosa lista leak di Nvidia. Ma per saperlo con certezza non ci resta che attendere conferme da Sony PlayStation e Housemarque.

Del resto Sony prevede una grossa crescita per il futuro per quanto riguarda i giochi dei PlayStation Studios pubblicati su PC, dunque è lecito aspettarsi l'arrivo di altre esclusive PS5 e PS4 su Steam e/o Epic Games Store.