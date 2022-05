PlayStation Store, giochi PS4 a meno di 6 euro con i Days of Play

Su PlayStation Store sono partiti i Days of Play, la nuova promozione che coinvolge un gran numero di titoli e consente di portarsi a casa diversi giochi PS4 anche a meno di 6 euro. Quali sono gli affari da non perdere?

Il nostro primo suggerimento è Warhammer: Vermintide 2 (recensione) (PS4, 5,99€ anziché 29,99), lo strepitoso action cooperativo in stile Left 4 Dead che ci vedrà affrontare orde di mostri all'interno di svariate mappe per salvare ancora una volta il mondo dalla devastazione.

I fan dei cosiddetti walking simulator saranno felici di sapere che rientra tra le offerte anche il toccante What Remains of Edith Finch (recensione) (PS4, 5,99€ anziché 19,99), un'esperienza narrativa in cui potremo scoprire la sorte dei membri di una famiglia molto particolare esplorando la loro vecchia casa.

Se vi piacciono gli sparatutto ma ancora non conoscete la serie targata MachineGames, ci sono Wolfenstein: The New Order (recensione) (PS4, 5,99€ anziché 19,99) e il suo prequel Wolfenstein: The Old Blood (recensione) (PS4, 5,99€ anziché 19,99) in promozione e non è il caso di lasciarseli sfuggire.

Non poteva mancare nei Days of Play un grande classico degli sconti su PlayStation Store, The Witcher 3: Wild Hunt (recensione) (PS4, 5,99€ anziché 29,99) che, ve lo ricordiamo, riceverà l'upgrade gratuito alla versione PS5 entro la fine dell'anno.