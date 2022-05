God of War: Ragnarok è stato classificato in Corea del Sud, presto la data d'uscita?

God of War Ragnarok è stato classificato in Corea del Sud. La richiesta di classificazione è stata fatta dalla divisione coreana di Sony. Dalla scheda del gioco non si apprendono molte informazioni inedite, a parte che conterrà una scena in cui si consumano alcolici, ma è il passaggio burocratico in sé che fa ben sperare per l'imminente annuncio della data d'uscita e per l'arrivo del gioco entro la fine del 2022.

Sony ha in realtà ribadito più volte che God of War Ragnarok arriverà entro la fine dell'anno, ma in tempi come questi, in cui i rinvii sono sempre dietro l'angolo, è difficile essere certi di qualcosa, quindi ogni segnale positivo viene accolto con grande giubilo dalla comunità.

Di solito i giochi vengono fatti classificare quando le compagnie sono certe dell'uscita e quando non manca moltissimo alla data fatidica. Naturalmente bisogna aspettare comunicazioni in merito da parte di Sony, ma è inevitabile nutrire una qualche speranza di fronte a una simile notizia.

God of War Ragnarok è il seguito diretto di God of War del 2018, ossia del titolo che ha segnato per la saga un corso completamente nuovo e diverso rispetto a quello dei capitoli delle origini.