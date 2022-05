Stranger Things, video riassunto delle prime tre stagioni con il cast della serie

Stranger Things sta per tornare con i nuovi episodi e il cast della serie si è mostrato in video per un utile riassunto delle prime tre stagioni dello show disponibile su Netflix.

È in effetti la stessa cosa che abbiamo fatto noi con lo speciale Stranger Things, dove eravamo rimasti, ma raccontato dalla voce di molti degli attori che ritroveremo in occasione dell'ormai imminente quarta stagione.

Disponibile a partire da domani, 27 maggio, Stranger Things 4 (recensione) racconterà cos'è successo ai protagonisti della serie dopo il rocambolesco finale della terza stagione e il trasferimento in un'altra città.

Visto che tuttavia la storia fin qui ha visto la comparsa di un gran numero di personaggi, tanto tra le fila dei "buoni" quanto fra quelle dei "cattivi", un recap sembrava decisamente necessario.