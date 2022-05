Elden Ring, cooperativa libera in arrivo su PC grazie a una mod

Elden Ring vedrà l'arrivo su PC di una modalità cooperativa libera, priva di vincoli e votata all'esplorazione, grazie alla mod Seamless Coop a cui sta lavorando LukeYui.

Sappiamo che la cooperativa di Elden Ring ha molte meno restrizioni rispetto al passato, ma è comunque legata unicamente ai boss fight o a specifiche zone della mappa.

La mod, disponibile in beta da domani, toglierà appunto queste limitazioni e consentirà a due giocatori di andarsene in giro per lo scenario liberamente, scoprendo nuove possibilità legate all'esplorazione dell'open world di Elden Ring.

Lo scotto da pagare è l'obbligo di giocare offline, in quanto la mod non è compatibile con il meccanismo delle invasioni, per forza di cose, e richiede dunque di evitare di connettersi con i servizi online del titolo FromSoftware.