Returnal: Ascension, video gameplay sulla Torre di Sisifo mostra 19 minuti del gioco

Returnal: Ascension, la nuova espansione per il gioco PS5 di Housemarque, si mostra in un lungo video gameplay che mostra la Torre di Sisifo con circa 19 minuti tratti dal gioco, commentato dagli sviluppatori, che spiegano dunque in maniera molto chiara i contenuti e le caratteristiche del nuovo aggiornamento in arrivo.

La Torre di Sisifo, nelle intenzioni degli sviluppatori di Housemarque, rappresenta un nuovo approccio a Returnal: il gioco normalmente si basa su biomi diversi e generati in maniera procedurale, mentre la Torre propone un'unica ambientazione che mette alla prova i giocatori con una modalità sopravvivenza senza fine.

Ispirata al tragico mito di Sisifo, la torre propone una sfida di alto livello ai giocatori, che proveranno a scalare la torre ma saranno condannati a non vederne mai la cima e a trovare prima o poi la morte, considerato che la sfida diventa progressivamente più impegnativa.

Lo scopo è però arrivare più in alto possibile attraverso varie fasi, ognuna delle quali culmina con uno scontro con Algos, sempre più impegnativo. Inoltre, a differenza della modalità principale, la Torre di Sisifo avrà anche un punteggio, inserito all'interno di una classifica online sempre aggiornata.

La sfida diventa dunque anche sfruttare i moltiplicatori per ottenere il massimo punteggio possibile, sfidando in questo modo gli altri giocatori. Il moltiplicatore si ridurrà a ogni colpo subito e quando non infliggerete danni per un periodo di tempo, quindi per avanzare dovrete restare costantemente sul filo del rasoio.

Come riferito da Housemarque, "la torre è pensata come un distillato dell'azione di Returnal in formato arcade. I fondamenti dell'esperienza di gioco saranno sopravvivenza, abilità e senso di progressione". Annunciato nel corso del recente State of Play, Returnal: Ascension è un'espansione gratuita disponibile dal 22 marzo 2022. Il gioco aveva ottenuto l'aggiornamento 2.0 lo scorso ottobre.