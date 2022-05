Gran Turismo 7: Update 1.15 disponibile, aggiunge tre vetture e i regali di compleanno

Polyphony Digital ha pubblicato l'Update 1.15 di Gran Turismo 7 per PS5 e PS4. Come promesso nei giorni scorsi, tra le varie novità troviamo l'introduzione di tre nuove vetture nonché dei regali di compleanno per i giocatori. Per l'occasione è stato pubblicato anche un trailer dell'aggiornamento, che potrete visualizzare qui sotto.

Le tre nuove vetture introdotte sono la "SUZUKI Vision Gran Turismo", la "Roadster Shop Rampage" e la "GR010 HYBRID", l'auto vincitrice della 24 Ore di Le Mans. Per la gioia di chi ama scattare foto ai propri bolidi preferiti inoltre è stata aggiunta New Orleans nella sezione Scapes, oltre a tre punti per la categoria "dopo la pioggia".

Come accennato in apertura i giocatori ora riceveranno i "Birthaday Present Tickets" ovvero dei regali con all'interno dei ticket che potranno essere riscattati da Sarah al Café entro una settimana prima o dopo il vostro compleanno (sulla base della data associata all'account PSN).

Inoltre sono stati aggiunti nuovi eventi per World Circuits, nello specifico:

Lightweight K-Cup

Tokyo Expressway - South Clockwise

Autodrome Lago Maggiore - West End Reverse

Willow Springs International Raceway: Streets of Willow Springs

Vision Gran Turismo Trophy

Kyoto Driving Park - Yamagiwa

Deep Forest Raceway Reverse

Autódromo de Interlagos

Gr. 1 Prototype Series

Circuit de Sainte-Croix - C

Suzuka Circuit

Daytona Road Course

Potrete leggere le note complete dell'Update 1.15 di Gran Tursimo 7 a questo indirizzo (per il momento sono disponibili solo in lingua inglese).