Final Fantasy 16 è già "giocabile dall'inizio alla fine", afferma Naoki Yoshida

Tramite le pagine del PlayStation Blog, Naoki Yoshida e Hiroshi Takai, rispettivamente producer e director del gioco, hanno condiviso un aggiornamento sullo stato dei lavori, ribadendo nuovamente che Final Fantasy 16 è nelle fasi finali dello sviluppo e che già da ora è "giocabile dall'inizio alla fine".

Durante lo State of Play di giugno 2022 è stato presentate un nuovo trailer di Final Fantasy 16 che ha mostrato anche alcune sequenze di gameplay e svelato il periodo di uscita dell'atteso JRPG di Square Enix. Successivamente tramite il PlayStation Blog, Yoshida e Takai hanno condiviso un aggiornamento sullo stato dei lavori, che come accennato sono nelle fasi finali, segno che forse il gioco non subirà ritardi rispetto ai piani di Square Enix, o perlomeno è quello che ci auguriamo, dato che i rinvii negli ultimi anni sono all'ordine del giorno, specialmente per progetti di grandi dimensioni.

"I membri del team, sotto le direttive di Hiroshi Takai, sono giunti all'ultima fase di sviluppo e si stanno concentrando sugli ultimi dettagli che porteranno all'uscita. Io, per primo, vorrei ringraziarli tutti personalmente per il loro duro lavoro e per l'impegno nel progetto. Grazie alla potenza di PlayStation 5, vi trascineremo in un'adrenalinica esperienza incentrata sulla storia che rivaleggerà persino con le montagne russe più elettrizzanti. Allacciate le cinture, l'attesa è quasi finita!", afferma Naoki Yoshida.

"Riguardo all'andamento dello sviluppo, sono felice di annunciare che il titolo è giocabile dall'inizio alla fine. Tuttavia, le sfide da affrontare prima del completamento effettivo sono ancora molte: dall'ottimizzazione agli ultimi ritocchi. Fino ad allora, continuate a seguirci. Faremo del nostro meglio per fornirvi presto un nuovo aggiornamento!", ha aggiunto Hiroshi Takai.

Final Fantasy 16, un'immagine di Clive, il protagonista

Sono stati presentati inoltre alcuni dei componenti chiave del team di sviluppo di Fianl Fantasy 16, che includono, oltre a Yoshi P. e Takai, anche il compositore Masayoshi Soken e il character designer Kazuya Takahashi, che hanno lavorato anche a Final Fantasy 14:

Produttore : Naoki Yoshida

: Naoki Yoshida Direttore capo : Hiroshi Takai

: Hiroshi Takai Direttore creativo e sceneggiatore : Kazutoyo Maehiro

: Kazutoyo Maehiro Direttore localizzazione : Michael-Christopher Koji Fox

: Michael-Christopher Koji Fox Direttore artistico : Hiroshi Minagawa

: Hiroshi Minagawa Direttore combattimenti : Ryota Suzuki

: Ryota Suzuki Design personaggi : Kazuya Takahashi

: Kazuya Takahashi Compositore: Masayoshi Soken

Yoshida ha inoltre promesso che nei prossimi giorni il team di Square Enix rilascerà diverse interviste e dunque possiamo aspettarci tante novità in arrivo su Final Fantasy 16.