PlayStation VR2: lancio nel 2023 confermato indirettamente dal PlayStation Blog?

Il PlayStation Blog potrebbe aver svelato indirettamente il periodo di uscita del PlayStation VR2, che sembrerebbe essere fissato per il 2023, come suggerito anche da diversi rumor e analisti di mercato.

Durante lo State of Play di giugno 2022, sono stati presentati diversi giochi per PlayStation VR2, tra cui No Man's Sky e Resident Evil Village. Tuttavia nessuno di questi ha ancora una data di uscita, il che è comprensibile se pensiamo che lo stesso visore di PS5 è ancora sprovvisto di un periodo di lancio ufficiale.

Esiste tuttavia un eccezione, ovvero The Walking Dead: Saints & Sinners Chapter 2. Il trailer di annuncio non ha indicato nessuna data in particolare, ma maggiori dettagli in merito sono arrivati tramite il PlayStation Blog, che recita: "l'uscita di The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution per PS VR è prevista per la fine del 2022, mentre la versione PS VR2 sarà disponibile nel 2023."

Secondo la teoria che sta circolando in rete nelle ultime ore tale informazione sembrerebbe confermare il lancio di PlayStation VR2 nel corso del 2023, come suggerito da tempo da diversi fonti, tra cui anche il noto analista di mercato Ming-Chi Kuo, che prevede il debutto del visore sul mercato nei primi mesi del prossimo anno.

PlayStation VR2

Rimaniamo comunque in attesa di novità ufficiali, anche se c'è da dire che un lancio di PlayStation VR2 nel 2022 sembrerebbe ormai poco probabile, dato che siamo a giugno e al riguardo Sony non si è ancora sbottonata e mancano tra l'altro ancora diversi dettagli chiave come prezzo e line-up di lancio, che ricordiamo includerà 20 giochi tra first e third party.