Klonoa Phantasy Reverie Series: un trailer compara graficamente le nuove versioni con le vecchie

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di Klonoa Phantasy Reverie Series per comparare le nuove versioni dei giochi inclusi con le vecchie, così da mostrare il lavoro fatto dal punto di vista della rimasterizzazione grafica.

Si tratta del classico video che affianca sequenze di gioco delle vecchie e delle nuove versioni, per mostrare le differenze. Solitamente sono i fan a realizzare video simili, ma evidentemente l'editore giapponese è così soddisfatto del lavoro fatto da aver voluto anticipare i tempi.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Klonoa Phantasy Reverie Series sarà lanciato il 7 luglio 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox Series X e S, Xbox One e Nintendo Switch. Si tratta di una raccolta che comprende due titoli rimasterizzati. Klonoa: Door to Phantomile e Klonoa 2: Lunatea's Veil, il primo uscito su PSX, il secondo su PS2. Entrambi saranno migliorati graficamente, avranno una modalità cooperativa per due giocatori e avranno varie impostazioni per la difficoltà.