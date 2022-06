Final Fantasy 16: immagini e dettagli sui nuovi personaggi

Tramite le pagine del PlayStation Blog, Square Enix ha condiviso delle nuove immagini di Final Fantasy 16 e dettagli su due dei personaggi presentati ieri. Potrete ammirare i nuovi scatti nella galleria sottostante:

Le nuove informazioni svelate da Naoki Yoshida e Hiroshi Takai si concentrano su Hugo Kupka e Benedikta Harman (entrambi visibili nei nuovi scatti), gli Araldi di Titan e Garuda, gli Eikon che già abbiamo avuto modo di vedere in azione nel trailer di Final Fantasy 16 presentato durante lo State of Play di ieri.

"La fulminea ascesa del Consigliere economico permanente Hugo Kupka fu improvvisa, se non inaspettata. Una volta era un ignoto soldato dell'esercito repubblicano. Il suo risveglio come Araldo dell'Eikon Titan lo posizionò in prima fila nella politica di Dhalmekia. È qui che sfruttò la sua posizione di uomo più potente della repubblica per esercitare la propria influenza sull'esercito della nazione e sulla politica, ammassando, nel frattempo, enormi ricchezze. Sebbene si dica che l'uomo che ha tutto non desidera niente, Benedikta Harman gli insegnerà che soldi e potere non sono le uniche cose che il mondo ha da offrire", recita il post del PlayStation Blog.

"Essendo emersa da una giovinezza fredda e spietata, Benedikta Harman, Araldo dell'Eikon Garuda, Guardiana del vento, arrivò al comando di un'élite di spie di Waloed grazie al suo talento per la spada e i sotterfugi. Durante la missione per trovare l'elusivo secondo Eikon del fuoco, incrocia la sua strada con quella dell'affine Clive ed è costretta ad affrontare il suo passato."

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Final Fantasy 16 sarà disponibile durante il corso dell'estate 2023 per PS5. Sempre dalle pagine del PlayStation Blog, Yoshi P. ha svelato che il gioco è nelle fasi finali dello sviluppo e che "già ora è giocabile dall'inizio alla fine".