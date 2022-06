Street Fighter 6: svelato il roster iniziale

Finite in rete alcune immagini che hanno svelato il roster iniziale di Street Fighter 6, ossia i combattenti che saranno inclusi nel gioco al lancio, a meno di qualche sorpresa. Come potete vedere, nel tweet sottostante, ci sono diversi ritorni.

Intanto ci saranno praticamente tutti i combattenti del roster della versione originale di Street Figthter 2, quindi Ryu, Ken, Zangief, Dhalsim, Honda, Blanka, Guile e Chun Li. Inoltre torneranno anche Cammy, Dee Jay, Juri, Rashid, Akuma ed Ed. Da notare che molti personaggi hanno subito un redesign completo, come ad esempio Cammy e Dee Jay.

Per il resto vi ricordiamo che Street Fighter 6 è stato presentato con un trailer nel corso dello State of Play del 2 giugno 2022. Il gioco è in sviluppo per PC, Xbox Series X e S, PS4 e PS5.