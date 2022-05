PSVR 2 avrà venti giochi first e third party al lancio

Nel suo documento di riepilogo dei piani per il futuro di PlayStation, Sony ha dato spazio anche a PSVR 2, svelando che il nuovo visore per la realtà virtuale di PS5 sarà lanciato con venti giochi, tra first e third party. Insomma, il nuovo apparecchio avrà una line-up decisamente ricca sin da subito, mirata a convincere i potenziali acquirenti.

PSVR 2 sarà lanciato con venti giochi

Da notare che nel documento non viene svelato nulla di questi venti giochi. L'unica immagine mostra Horizon Call of the Mountain, titolo già conosciuto da tempo. Bisogna quindi aspettare per scoprire tutti gli altri.

Sony ha svelato da tempo PSVR 2, design compreso, illustrandone anche le caratteristiche tecniche. Purtroppo non ha ancora annunciato la data di lancio, che rimane attesa. Vista la mancanza di comunicazione, molti ritengono che difficilmente il nuovo visore uscirà nel 2022. Più probabile un lancio nel 2023, ma allo stato attuale è difficile fare previsioni in merito.