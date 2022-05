Pac-Man Museum+: il trailer di lancio è una festa per i fan di Pac-Man

Bandai Namco ha pubblicato il trailer di lancio di Pac-Man Museum+, che è una vera e propria festa per tutti i fan dell'iconico personaggio. Si tratta di un filmato in stile pixel art che riprende alcuni dei titoli più famosi con protagonista la famosa palla gialla. Si tratta anche di un ottimo modo per festeggiarne il 42° compleanno in allegria, considerando quanto Pac-Man ha contato per la storia dei videogiochi.

Pac-Man Museum+ è una raccolta di giochi con protagonista Pac-Man, calati in una cornice celebrativa che parte dai coin-op fino ad arrivare ai sistemi più moderni. Questi i titoli inclusi:

Pac-Man

Super Pac-Man

Pac & Pal

Pac-Land

Pac-Mania

Pac-Attack

Pac-in-Time

Pac-Man Arrangement Arcade Ver.

Pac-Man Arrangement CS Ver.

Pac-Man Championship Edition

Pac Motos

Pac 'n Roll Remix

Pac-Man Battle Royale

Pac-Man 256

Pac-Man Museum+ è disponibile da oggi per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. È giocabile in retrocompatibilità anche su PS5 e Xbox Series X e S. È disponibile da subito anche per gli abbonati a Xbox Game Pass.