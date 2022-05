Resistance: Retribution classificato per PS5 e PS4, in arrivo su PlayStation Plus?

Resistance: Retribution, l'episodio della serie sparatutto uscito su PSP nel 2009, è stato classificato per PS5 e PS4 in Corea del Sud, il che indica un suo imminente debutto nel catalogo dei classici per PlayStation Plus.

Come sappiamo, alcuni giorni fa Sony ha annunciato i giochi inclusi nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, catalogo che evidentemente verrà ulteriormente arricchito nelle prossime settimane.

Nella recensione di Resistance: Retribution, tredici anni fa, abbiamo parlato di un titolo tecnicamente solido, con una campagna lunga e impegnativa, dunque capace di interpretare bene il franchise in portabilità.

Resistance: Retribution, la classificazione in Corea del Sud

Ambientato alcuni giorni dopo gli eventi di Resistance: Fall of Man, Retribution racconta la storia del marine britannico James Grayson, determinato a vendicarsi nei confronti dei Chimera, la razza aliena che ha invaso il pianeta.