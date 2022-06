The Walking Dead: Saints and Sinners - Retribution mostrato in video allo State of Play

The Walking Dead: Saints and Sinners - Retribution è tra le novità mostrate allo State of Play di questa notte con un trailer, uno dei quattro giochi per PlayStation VR che hanno aperto la conferenza di presentazione di Sony, a dimostrazione del rinnovato slancio nella realtà virtuale della casa nipponica.

Il gioco appare come una sorta di capitolo 2 per The Walking Dead: Saints and Sinners, una seguito che prosegue la storia avviata con il capitolo precedente riproponendo la struttura di base ma con nuovi eventi e contenuti.

Il gioco in questione si era già mostrato in precedenza con un trailer lo scorso aprile, con altre scene mostrate in questo caso che illustrano qualcosa di più del gameplay.

Come il precedente, si tratta di un action shooter in prima persona costruito per la realtà virtuale, che dunque comprende situazioni di gioco particolarmente coinvolgenti da vivere in prima persona con il visore, in questo caso con una presentazione tratta da PlayStation VR.